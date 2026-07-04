تتويج الجزائر بالمرتبة الأولى افريقيا في الأولمبياد الإفريقي للرياضيات بكوت ديفوار

حقق الفريق الوطني الجزائري لوزارة التربية الوطنية، المتكون من ستة (06) تلاميذ من مرحلة التعليم الثانوي، والمشارك في الأولمبياد الإفريقي للرياضيات (Pan African Mathematics Olympiad - PAMO 2026)، نتائج متميزة توجت بحصول الجزائر على المرتبة الأولى على المستوى الإفريقي.

حقق الفريق الوطني الجزائري لوزارة التربية الوطنية، المتكون من ستة (06) تلاميذ من مرحلة التعليم الثانوي. والمشارك في الأولمبياد الإفريقي للرياضيات (Pan African Mathematics Olympiad – PAMO 2026). نتائج متميزة توجت بحصول الجزائر على المرتبة الأولى على المستوى الإفريقي.

وتوج الفريق الوطني المشارك في الأولمبياد الإفريقي للرياضيات (Pan African Mathematics Olympiad – PAMO 2026). المنظم من قبل لجنة الأولمبياد الإفريقي للرياضيات التابعة للاتحاد الإفريقي للرياضيات. والذي احتضنته مدينة ياموسوكرو بجمهورية كوت ديفوار خلال الفترة الممتدة من 26 جوان إلى 04 جويلية 2026. بمشاركة ست وعشرين (26) دولة إفريقية، نتائج متميزة توجت بحصول الجزائر على المرتبة الأولى. على المستوى الإفريقي، بعد إحراز تسع (09) ميداليات، وهو أكبر عدد من الميداليات المتوج بها خلال هذه الطبعة. إلى جانب تحقيق علامتين كاملتين، في إنجاز انفرد به الفريق الجزائري، إذ لم يحقق أي متسابق آخر. من مختلف الدول المشاركة العلامة الكاملة، فضلاً عن تتويج التلميذة يحي آلاء بلقب ملكة الرياضيات الإفريقية، حسب بيان لوزارة التربية.

هؤلاء هم المتوجون

وأوضح المصدر نفسه أن النتائج الفردية أسفرت عن تحقيق عدة ميداليات وجوائز. فبخصوص ميداليات الترتيب العام تم تحقيق أربع (04) ميداليات ذهبية، فاز بها كل من التلميذ أبو القاسمي كيان. من ثانوية الرياضيات بالقبة التابعة لمديرية التربية لوسط الجزائر، بعد تحقيقه العلامة الكاملة. والتلميذ سي أحمد عبد الرحمن، من ثانوية بلعيد عبد القادر بن أحمد التابعة لمديرية التربية لولاية باتنة. بعد تحقيقه العلامة الكاملة. التلميذ طبيب محمد إقبال، من ثانوية مليكة قايد التابعة لمديرية التربية لولاية سطيف. التلميذة يحي آلاء، من ثانوية العقيد عثمان التابعة لمديرية التربية لولاية بشار.

بالإضافة إلى ميداليتان (02) فضيتان، فازت بهما التلميذة بن يونس فيروز، من ثانوية الرياضيات بالقبة. التابعة لمديرية التربية لوسط الجزائر، والتلميذة حرنان ليان، من ثانوية الرياضيات بالقبة التابعة لمديرية التربية لوسط الجزائر.

وبخصوص ميداليات فئة الإناث تم تحقيق ميداليتان (02) ذهبيتان، فازت بهما التلميذة يحي آلاء. من ثانوية العقيد عثمان التابعة لمديرية التربية لولاية بشار، والتلميذة بن يونس فيروز. من ثانوية الرياضيات بالقبة التابعة لمديرية التربية لوسط الجزائر، وميدالية فضية واحدة (01). فازت بها التلميذة حرنان ليان، من ثانوية الرياضيات بالقبة التابعة لمديرية التربية لوسط الجزائر.

أما الجوائز الخاصة، فتوجت التلميذة يحي آلاء، من ثانوية العقيد عثمان التابعة لمديرية التربية لولاية بشار. بلقب ملكة الرياضيات الإفريقية.

حيث يؤكد هذا التتويج المكانة التي أصبحت تحتلها المدرسة الجزائرية في المنافسات العلمية القارية. ويعكس النتائج الإيجابية لسياسة الدولة، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون، في دعم التميز العلمي والاستثمار في الكفاءات الشابة. من خلال العناية بالتلاميذ ذوي القدرات المتميزة، وتوفير الظروف الكفيلة بمرافقتهم وتأهيلهم. لتمثيل الجزائر وتشريفها في مختلف المحافل العلمية الإقليمية والدولية.

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