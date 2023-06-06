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الرياضة

تتويج الجزائر عاصمة الثقافة الرياضية العربية عام 2023

بقلم عزيز طالبي
تتويج الجزائر عاصمة الثقافة الرياضية العربية عام 2023
الجزائر
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أعلن رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية أشرف محمود نيابة عن مجلس أمناء جائزة عاصمة الثقافة الرياضية عن تتويج الجزائر بلقب 2023.

كما أرجع مجلس الأمناء تتويج الجزائر بالنسخة الثانية بفضل الدور الكبير في إعادة إحياء دورة الألعاب الرياضية العربية.

وكانت الجزائر قد أعطت صورة جميلة عن الألعاب العربية بعدما غاب عنها الجمال والاحتفال منذ 12 عاما.

كما سبق لها استضافة كان المحليين وكأس إفريقيا للشباب إلى جانب النجاح المبهر لدورة الألعاب المتوسطية.

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