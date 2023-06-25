تُوجت الجمارك الجزائرية بجائزة أفضل صورة للجمارك عبر العالم لعام 2023 من طرف المنظمة العالمية للجمارك.

وشارك المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، ببروكسل بالمملكة البلجيكية في الاجتماعات الدورية للمدراء العامين للجمارك بالمنظمة العالمية للجمارك.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تم خلال هذه الدورة إعادة تزكية الجزائر لنيابة رئاسة لجنة التدقيق للمنظمة العالمية للجمارك للعام الثاني على التوالي. بالإضافة إلى العضوية بذات اللجنة.

كما تم تتويج الجمارك الجزائرية بجائزة أفضل صورة للجمارك عبر العالم لعام 2023 من طرف المنظمة العالمية للجمارك. خلال الدورة الخامسة عشر لمسابقة أفضل صورة للجمارك لذات المنظمة، وهذا من أصل 71 دولة مشاركة.

وتحمل صورة الجمارك الجزائرية عنوان “على كل الجبهات” وتحاكي تجند أعوان الجمارك الجزائرية. لتأدية مهامهم عبر كامل ربوع الوطن بكل شجاعة.

التزام وإخلاص في سبيل حماية وترقية الاقتصاد الوطني. والتصدي ومكافحة كل أشكال الجريمة المنظمة بالتنسيق المحكم مع مختلف الأجهزة الأمنية المؤهلة.

كما تناولت الاجتماعات عديد المحاور المهمة والتي تعنى بمخرجات مختلف أعمال هياكل المنظمة العالمية للجمارك.

وكذا مختلف البرامج والنشاطات الجمركية والتي شاركت فيها بفعالية مصالح الجمارك الجزائرية.

كما تضمنت ذات الاجتماعات مناقشة عديد المواضيع التقنية فيما يخص النشاط الجمركي وآليات تعزيزه على المستوى الدولي.

هذا وقدم المدير العام للجمارك الجزائرية تهانيه لكل من رئيس المنظمة والأمين العام الجديدين واللذين تم انتخابهما خلال أشغال هذه الدورة.

كما قدم تشكراته لرئيس المنظمة والأمين العام المنتهية عهدتهما نظير مجهوداتهما في العكف على تكريس أطر التعاون الجمركي الدولي.