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تتويج الحافظة “ياسمين ولد دالي” بالمرتبة الأولى في مسابقة التبيان الدولية للقرآن الكريم

بقلم حمزة بن هويس
تتويج الحافظة “ياسمين ولد دالي” بالمرتبة الأولى في مسابقة التبيان الدولية للقرآن الكريم
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تُوجت الحافظة الجزائرية ياسمين ولد دالي. بالمرتبة الأولى في مسابقة التبيان الدولية للقرآن الكريم بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب فيديو نشرته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف فقد تم الإعلان عن فوز الحافظة ياسمين ولد دالي بالمرتبة الأولى في فئة الإناث، وذلك بعد أدائها المتميز وقراءتها. المتفوقة في الحفل النهائي الذي أشرفت عليه اللجنة المنظمة لمسابقة التبيان .الدولية للقرآن الكريم في الولايات المتحدة الأمريكية.

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