تتويج الروائي مرزاق بقطاش بالجائزة الأولى لـ”آسيا جبار”  

توج اليوم الخميس، الروائي مرزاق بقطاش، بالجائزة الأولى لأفضل رواية باللغة العربية عن رواية “المطر يكتب سيرته”، الصادرة عن مؤسسة “أناب”.

فيما عادت جازة آسيا جبار لللغة الأمازيغية، لرواية “هذا املي” للروائي مصطفى زعروري.

وتوج الروائي نور الدين سعدي، بجائزة آسيا لأحس رواية باللغة الفرنسية، بعنوان “شارع الهاوية”، الصادرة عن دار البرزخ–الجزائر،

والتي تتناول قصة التحقيق في جريمة بين فرنسا وقسنطينة،

يذكر الان الروائي سعدي توفي الخميس الفارط ، بباريس، عن عمر 73 سنة، بعد صراع مع المرض.

نشر سعدي روايات وكتب عديدة، باللغة الفرنسية، بين الجزائر وفرنسا، منها:

« منزل الضوء» (2000)، و« ليلة الأصول » (2005) وكذا كتابه الصادر سنة (2013) عن المغنية حورية عايشي.