أشرفت سهرة أمس وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، على تتويج الفائزين بالطبعة الأولى لجائزة “أشبال الثقافة”، دورة “مالك حداد”.

وحسب بيان للوزارة، حضر الاحتفالية، كل من مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالثقافة والسمعي البصري. ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بشؤون التربية الوطنية والتعليم العالي.

وكذا أعضاء من الحكومة، ورؤساء وأمناء بعض الهيئات والمؤسسات الرسمية، وأعضاء البرلمان بغرفتيه، والمبدعون الصّغار المتوجون وأهل الثقافة.

وأفادت وزيرة الثقافة في كلمة لها بالمناسبة، أن الوزارة فكرت في توزيع اهتمامها بمراعاة ما أغفلته. فانتبهت ضمن ذلك أنَّ الأطفال والناشئة لا يملكون جوائز وطنية كبيرة في مجالات الإبداع والثقافة.

لأجل هذا قرّرت الوزيرة، بموافقة ورعاية الوزير الأول أن تنظّم هذه الطّبعة الأولى من جائزة أشبال الثّقافة. والتي رفعتها إلى ذاكرةِ المبدعِ الكبير “مالك حداد” وهو من هو في عالم الثّقافة والأدب والنضال.0

وأكدت الوزيرة، أن أطفالنا المبدعين يحتاجون إلى مرافقة، وهو واجب الأولياء والمدارس وفضاءات الثقافة من دور ثقافة ومكتبات مطالعة عمومية.

وأضافت الوزيرة أنها ستسعى انسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية، وبمرافقة حميدة من الوزير الأوّل، إلى ترسيم هذه الجائزة. وإيلاء الأطفال والناشئة من الموهوبين في مختلف مجالات الإبداعِ الاهتمام اللائق.

كما ستسعى من خلالها إلى تشكيل إضافة في المشهد الثقافي والإبداعي الجزائري ومرافقة الناشئة من الموهوبين.

هذا وشهد الحفل تكريم الناشئة المبدعين في الفئات الفنية والتشكيلية والأدبية. حيث تم تقسيم الجائزة إلى فئتين الأولى “الأعمال الفنية والتشكيلية” وأيضا “الفنون التشكيلية”.

وتم فتح المسابقة مطلع شهر مارس المنصرم أمام الأطفال والناشئة الجزائريين المقيمين في الجزائر وخارجها من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و16 عاما.