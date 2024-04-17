أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة صُورية مُولوجي، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، على تتويج الفائزين بالطبعة الثانية لجائزة “أشبال الثقافة”، دورة المجاهد والشاعر “محمد شبوكي”، وهذا برعاية الوزير الأول محمد النذير العرباوي.

وقالت مولوجي في كلمة لها بالمناسبة، إن جائزة ” أشبال الثقافة ” في دورتها الثانية. التي تنظمها وزارة الثقافة والفنون برعاية كريمة من الوزير الأول ووفق التوجيهات الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي يولي فائق العناية ضمن التزاماته بتعزيز الإنتاج الثقافي ودعم المبدعين في الفنون والآداب. وعلى غرار جوائز أخرى، تؤكد مرافقة الدولة الجزائرية للفاعلين في المجال الثقافي والفني والمعرفي على حد سواء. من مثقفين وأدباء وفنانين وخاصة فئة الشباب والناشئة، كما تعبر على صعيد آخر عن العناية الخاصة. التي تولتها القيادة السياسية في بلادنا لدعم الإنتاج الثقافي باعتباره وفق الرؤية الجديدة واحدا من ركائز التنمية المستدامة. التي تساهم في الارتقاء بالمجتمع الجزائري وازدهار الاقتصاد الوطني بالإنتاج المعرفي والثقافي.

مضيفة إن هذه الجائزة في طبعتها الثانية جاءت لترفع لروح واحد من العلامات الثقافية والأدبية الشامخة في تاريخ الثقافة الجزائرية. الشاعر والمجاهد المرحوم الشيخ محمد الشبوكي، صاحب النشيد الشهير ” جزائرنا يا بلاد الجدود “، تلك القصيدة الثورية. التي اهتزت لها السجون في الزمن الاستعماري الغشيم فتحطمت على أسوار كبرياء الثورة كل القيود والمناورات.

تكريم المبدعين في المجالات الفنية والتشكيلية والأدبية

وشهد الحفل تكريم الناشئة المبدعين في المجالات الفنية والتشكيلية والأدبية، حيث تم تقسيم الجائزة إلى مجالين:

– مجال “الأعمال الفنية والتشكيلية” والتي تخص بدورها “الموسيقى والأداء” والذي يشمل العزف المنفرد. أو مع فرقة والتمثيل للمسرح أو التلفزيون أو السينما وكذا الغناء ممثلا في أداء في حفل أو تسجيل أغنية منفردة. وأيضا “الفنون التشكيلية” والتي تشمل بدورها الرسم والنحت والشريط المرسوم.

– مجال “الأعمال الأدبية” والذي يشمل السرد، المخصص بدوره لكل من القصة والقصة للأطفال والرواية الموجهة للفتيان. وكذا “الشعر” وهذا في مجالي لعمودي والتفعيلة. حيث تم فتح المسابقة مطلع شهر مارس المنصرم أمام الأطفال والناشئة الجزائريين المقيمين في الجزائر وخارجها. من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و16 عاما، مع ضرورة مراعاة العمل المترشح للجائزة الخصوصية الثقافية الجزائرية. وألا يسيئ للقيم الإنسانية، أين تلقت لجنة التحكيم أكثر من 217 عملا تتوفر فيه الشروط من داخل الوطن و من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.

هذه قائمة المتوجين في المسابقة

كما تم بعدها توزيع جوائز المسابقة والإعلان عن المتوّجين وكانت النتائج كالتالي :

– شرفي نورسين من إسطنبول، مرتبة أولى: مجال الفنون التشكيلية.

– قرينو ميساء، مرتبة ثانية: في مجال الشريط المرسوم.

– تين رؤية لويزة، مرتبة أولى: في مجال الأداء.

– بوشاوي لينا صبيحة، مرتبة ثانية: في مجال الموسيقى.

– حيطاشي دينا، مرتبة ثالثة: في مجال الموسيقى.

– أدم بوزيد ا، مرتبة ثالثة مكرر: في مجال الموسيقى.

– بن لعيد ضاوية نور،، مرتبة أولى: في مجال الشعر

– بلحاج لجين مختارية، مرتبة ثانية: في مجال الشعر

– قايدي محمد السعيد، مرتبة ثالثة: في مجال الشعر

– قريرة أدم،، مرتبة أولى: في مجال القصة.

– مرواني خيرة أميرة، مرتبة ثانية: في مجال القصة.

– بن عودة محمد جواد، مرتبة ثالثة: في مجال القصة.

يشار أن التتويج تم بحضور كل من مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة. مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية. نجية اوجدي دمرجي ممثلة لرئيس مجلس الامة و عبد الوهاب دايرة ممثلا لرئيس المجلس الشعبي الوطني و أعضاء من الحكومة. ورؤساء وأمناء بعض الهيئات والمؤسسات الرسمية، أعضاء البرلمان بغرفتيه والمبدعون الصّغار المتوجون وأهل الثقافة و أسرة الإعلام.

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