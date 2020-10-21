تتويج الفائزين بجائزة “محمد ديب للأدب” لسنة 2020

توج كل عبد المنعم بن سايح و مراد زيمو و بادي رايتتني وحياة كريم بجوائز محمد ديب للادب لسنة 2020.

وتم إعلان النتائج عبر فايسبوك الجائزة من طرف الأكاديمي والناقد محمد ساري رئيس لجنة التحكيم.

و فاز عبد المنعم بن سايح بالجائزة في اللغة العربية رواية “لنرقص الترانتيلا ثم نموت” لعبد المنعم بن السايح .فيما فاز مراد زيمو بجائزة اللغة الأمازيغية عن كتابه”كاويتو”.

أما في الفرنسية فقد تحصلت عليها “بادي رايتني موت وحياة كريم فطيميي كاتب “1968- 2014” لمصطفى بن فوضيل.

و قد نشرت مؤسسة “الدار الكبيرة” سهرة امس الثلاثاء عن اسماء الفائزين بجائزة محمد ديب الأدبية في دورتها السابعة لعام 2020، حسب ما جاء في صفحة الجائزة على الفايسبوك.

وكانت الطبعة السابقة للجائزة -التي جرت في 2018- قد عرفت تتويج “مولى الحيرة” في اللغة العربية لاسماعيل يبرير و”انزا” في الأمازيغية لسامي مسعودان و”لا ديفات” الهزيمة) في الفرنسية لمحمد سعدون.

وتهدف جائزة محمد ديب -التي تنظمها مؤسسة “الدار الكبيرة” بتلمسان- لتشجيع الإبداع الأدبي لدى الشباب في اللغات الثلاث العربية والأمازيغية والفرنسية، وفقا للمنظمين.