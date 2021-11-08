تتويج الفيلم الجزائري أحلم بجائزة الفيدرالية الأفريقية للنقد السينمائي

توج الفيلم الجزائري أحلم (Argu) للمخرج عمر بلقاسمي، بجائزة الفيدرالية الأفريقية للنقد السينمائي (FACC). في ختام الدورة الــ 32 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية بتونس (30 أكتوبر-06 نوفمبر 2021).

كما سبق لهذا العمل الأول لمخرجه أن توج بجائزة الاستغلال التجاري في الدورة 43 لمهرجان السينما المتوسطية (Cinemed). في مدينة مونبلييه الفرنسية (15-23 أكتوبر 2021).

ويذكر أن فيلم “أحلم” لعمر بلقاسمي من إنتاج مشترك بين المركز الجزائري لتطوير السينما و شركة Agence Visual.

بهذه المناسبة هنأت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة وفاء شعلال المخرج عمر بلقاسمي وفريق عمله على التتويج. متمنية له التوفيق في مسيرته المهنية.

ويروي العمل السينمائي على مدار 97 دقيقة، حالة اجتماعية تتعلق برفض محمود، الذي يعمل أستاذا في المدرسة. دخول شقيقه كوكو لمستشفى الأمراض العقلية والصراع الذي يدخله لإنقاذ شقيقه وثمة غوص في المجتمع. كما يرصد الفيلم جمال الطبيعة وثراءها في الجزائر.

تكونت لجنة التحكيم من الصحفي والناقد السينمائي الكونغولي جورج نزوزي سلامبياكو. والصحفي والناقد السينمائي النيجيري فرانكلين تشوكونوتسو أوجوبود. والصحفية والناقدة والمخرجة السينمائية التونسية نرجس طرشاني.

وتشمل الجوائز الموازية الخاصة بالطبعة 32 لأيام قرطاج السينمائية إلى جانب «جائزة الجامعة الإفريقية للنقد السينمائي». كذلك «جائزة الاتحاد العام التونسي للشغل» ومنحت لأفضل ميكساج. التي تحصل عليها صابر القبلاوي عن عمله في الميكساج في الشريط الطويل. «على خطاوي الحرف» للمخرج العراقي محمد صالح.

فيما عادت «جائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية» ليومونغ جيريميا موساس من الليزوتو عن شريطه «نار الربيع الدائمة».

للإشارة، اختتمت، سهرة أمس الأول، فعاليات الدورة 32 لأيام قرطاج السينمائية بتونس، التي حملت شعار «نحلم فنحيا». ومشاركة 45 دولة، منها 28 دولة أفريقية و17 عربية. بإعلان نتائج المسابقة الرسمية لإحراز التانيت الذهبي والفضي والبرونزي للمهرجان التي شارك فيها في 56 فيلما.