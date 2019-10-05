تتويج الفيلم الجزائري “حجر الباز” بالجائزة الأولى في المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي

توج الفيلم الجزائري”حجر الباز “، بالجائزة الأولى للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي “سيدي امحمد بن عودة “.

وتحصل فيلم ” قادرين” من تونس، على الجائزة الثانية للمهرجان، فيما جاء فيلم “روح و ريحان” لفريق تصوير جزائري يمني، في المرتبة الثالثة.

و حاز فيلم “نتواعدو”، على جائزة لجنة التحكيم، التي يترأسها سليم عقار.

كما عادت جائزة أحسن صورة للمصورة الجزائرية، إكرام بارودي بصورة توثق لحظة إطلاق البارود لثلاثة فرسان خلال ألعاب الفنتازيا، المقامة بالوعدة.

وقد تنافس على هذه المسابقة 14 فيلما وثائقيا، تم تصويرها خلال 60 ساعة من وعدة الولي الصالح “سيدي امحمد بن عودة”ـ

ويهدف تنظيم هذا المهرجان في طبعته الأولى، إلى التعريف بالولي الصالح “سيدي امحمد بن عودة” وتاريخيه العلمي والديني.

وكذا التعريف بالوعدة السنوية للولي الصالح وعرشه، إلى جانب الترويج للسياحة الثقافية والتراثية لمنطقة غليزان.

وانطلقت وعدة الولي الصالح “سيدي امحمد بن عودة”، الثلاثاء المنصرم، واختتمت فعالياتها سهرة أمس الجمعة.