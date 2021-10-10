تتويج المُنتخب الفرنسي بدوري الأمم الأوروبية

توج سهرة اليوم الأحد المُنتخب الفرنسي بلقب كأس دوري الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه.

تتويج الديوك جاء بعد الفوز في النهائي الذي لُعب بملعب سانسيرو بمدينة ميلانو الإيطالية على المُنتخب الإسباني بهدفين لهدف وحيد.

تقدم للماتادور الإسباني أوياريزبال قبل أن يُعدل كريم بن زيمة بطريقة رائعة ويُضيف كيليان مبابي الهدف الثاني.

ويُعتبر هذا التتويج الأول لبن زيمة في تاريخه مع المنتخب الفرنسي.