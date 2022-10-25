تتويج الناحية العسكرية الرابعة بالكأس العسكرية

تُوج أمسية اليوم الثلاثاء فريق الناحية العسكرية الرابعة بالطبعة الـ50 لكأس الجزائر العسكرية.

وجاء هذا التتويج على حساب مقر قيادة القوات البرية بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

كما عرفت هاته المواجهة حضور الناخب الوطني، جمال بلماضي، ومُدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، عبد المجيد بوقرة.

حيث صنع الثنائي الحدث وسط الحضور خاصة أشبال الأمة الذين سارعوا لالتقاط صور تذكارية مع بلماضي والماجيك.