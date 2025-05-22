تتويج تسع مؤسسات ناشئة جزائرية في الطبعة الثالثة لجائزة الإبتكار

تم أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، تكريم تسع مؤسسات ناشئة جزائرية في إطار الطبعة الثالثة لمسابقة الإبتكار والشركات الناشئة. التي تنظمها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وجرت مراسم تسليم الجوائز التي نظمت ضمن فعاليات الإجتماعات السنوية للمجموعة، الجارية بين 19 و22 ماي بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”. بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وائتمان الصادرات، خالد خلف الله.

وفازت بالجائزة الأولى في فئة الحلول المالية والأمن السيبراني، مؤسسة “ماي تي بي او” (MyTPE). التي تقدم حلولا موجهة للبنوك والتجار تخص الإدارة الشاملة لأجهزة الدفع الالكتروني والدفع عبر الهاتف. فيما عادت الجائزة الثانية لمؤسسة “سليكباي” (SlickPay) للدفع الإلكتروني، أما شركة “ديار دزاير” للتوصيل والبيع بالتقسيط عبر الإنترنت ففازت بالجائزة الثالثة.

وفي فئة حلول الاستدامة والتقنيات الزراعية والأمن الغذائي، عادت الجائزة الأولى لمؤسسة “فولتاغاز” (Voltagaz) لتوليد الطاقة النظيفة. فيما فازت شركة “نروحو” للنقل بالجائزة الثانية، أما شركة “قريب” للزراعة الدقيقة والسقي عن بعد فحصلت على الجائزة الثالثة.

أما في فئة حلول تنمية الإنسان والخدمات الاجتماعية، فازت بالجائزة الأولى شركة “طريق” لتعليم الأطفال الذكاء الاصطناعي والبرمجة. في حين عادت الجائزة الثانية والثالثة لكل من “إيدوغاتو” (Edugato) لتعليم الأطفال عبر الفيديو، و”السبورة” (eSaboura) للتعليم عن بعد، على التوالي.

كما عرفت المسابقة إجمالا مشاركة 284 مؤسسة ناشئة جزائرية، أختيرت منها 13 مؤسسة لعرض مشاريعها أمام لجنة تحكيم. بهدف الحصول على دعم وتمويل من المستثمرين، فضلا عن الاستفادة من برامج تدريبية لمدة ثلاثة أشهر.

من جهته، أكد الوزير واضح أن أغلب المشاريع المشاركة تضمنت أفكارا مبتكرة تعكس الحركية التي يعرفها مناخ الأعمال في الجزائر. المدعوم من طرف الدولة والمؤسسات المالية”. مشيدا بجهود الخبراء الجزائريين في إنضاج هذه المشاريع.

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