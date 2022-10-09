تتويج جامعيين من المدرسة العليا للإعلام الآلي بجائزة أفضل منتج رقمي

توّج فريق من الطلبة الجامعيين من المدرسة العليا للإعلام الآلي بالعاصمة بقيادة الطالب برهان الدين حمادو. بجائزة أفضل منتج رقمي للسنة الحالية في المسابقة الوطنية لحاملي المشاريع الشباب. التي تنظمها الهيئة العالمية إنجاز عبر فرعها بالجزائر “إنجاز الجزائر” بالشراكة مع مؤسسة أوريدو .

وشارك فريق برهان الذي يتكون من الطلبة. بولعواد عادل، كارة برنو محمد إسلام، تيسة ميليسة، أبشيش سارة. بمنصة رقمية أو تطبيق Lufsico . وهو تطبيق يتيح للمستخدمين تعلم وممارسة الخطابة أمام الجمهور في الواقع الافتراضي بالصوت والصورة. وتلقي ردود فعل وتوجيهات لتصحيح السلوك ولغة الجسد. كما فاز الفريق بجائزة أفضل منتج في العام بفضل النتائج المبهرة للتطبيق الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم .

للإشارة فقد أجريت الجولة الأولى لهذه المسابقة في أفريل 2022 بمشاركة أزيد من 280 فريقا بالجزائر. والجولة الثانية كانت في جويلية بـ44 فريقا ، والجولة الثالثة والأخيرة في 04 أكتوبر الجاري بـ22 فريقا. وتم إختيار عمل فريق الطالب برهان الدين حمادو كأحسن عمل .