تتويج “صالح بلعيد” بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بالسعودية

توّج رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بالسعودية.

وجاء هذا التتويج في فئة الأفراد لفرع “نشر الوعي اللغوي وإبداع مبادرات مجتمعية لغوية”. وهذا لـ “تميز إسهاماته في خدمة اللغة العربية. ولِما قدمه لتعزيز الهوية اللغوية من أبحاث علمية، وما كتبه في التأريخ للعربية ودراسة قضاياها، كالتعريب والمصطلحات والهوية والحضارة”.

بالإضافة إلى ما قدمه الدكتور صالح بلعيد من جهود أثناء ترؤسه المجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر.حيث عمل على تطوير السياسات اللغوية، وإدماج اللغة العربية إدماجاً أكثر فاعلية في جوانب التعليم كلها. وتشجيع البحث العلمي في مجالات اللغة والأدب”، إضافة إلى “مشاركاته الهامة في العديد من المؤتمرات الدولية والندوات العلمية”.

وتكرّم هذه الجائزة التي سيتم تسليمها في 24 نوفمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، الأفراد والمؤسسات البارزة في مجالات اللغة العربية الأربعة وهي” تعليم العربية وتعلمها”، “حوسبة اللغة العربية وخدمتها بالتقنيات الحديثة”، “أبحاث اللغة العربية ودراساتها العلمية” و”نشر الوعي اللغوي وإبداع مبادرات مجتمعية لغوية”.

وللإشارة فقد عرفت باقي فروع الجائزة تتويج أفراد ومؤسسات من الإمارات والصين والسعودية.