 تتويج طلبة جزائريين بالجائزة الكبرى في نهائي مسابقة “هواوي” بالصين

حققت الفرق الجزائرية إنجازاً استثنائياً في المسابقة العالمية لهواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات Huawei ICT Competition 2025 بمدينة شنتزن الصينية، حيث توجت بالعديد من الجوائز المرموقة.

كما تم تتويج الطلبة الجزائريين بالجائزة الكبرى في فئتي الحوسبة Computing والسحابة Cloud بينما فاز فريق الشبكات network. بالمرتبة الأولى.

وحصد الطالب عبلى عبد الرؤوف من جامعة بومرداس على الجائزة الكبرى في فئة المؤطرين، بينما نال فريق الابتكار Innovation. الذي تشارك به الجزائر لأول مرة الجائزة الثالثة.

يشار أن الجائزة الكبرى هي أعلى وأهم جائزة يتوج بها الفائزين في النهائي العالمي لمسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

هكذا تم تتويج الطلبة الجزائريين

وفي مجال الحوسبة computing تم تتويج الثلاثي طالبي عبد الرحمان ومهلول محمد ودلة عبد الرحمان. من المدرسة العليا للإعلام الآلي سيدي بلعباس تحت إشراف مؤطر الفريق المهندس في الاتصالات أنيس مسعودي.

أما في مجال السحابة cloud فتويج مقران عماد الدين و بلالي أميرة من المدرسة العليا للإعلام الآلي الجزائر. تحت إشراف مؤطري الفريق المهندس في الاتصالات قارة سفيان والمهندس في السحابة العربي إسحاق.

وبخصوص مجال الشبكة network توج مرزوقة إلياس من المدرسة العليا للاتصالات السلكية واللاسلكية وهران. وبلدي أية سارة من جامعة الجزائر1 وسنوسي إبراهيم من المدرسة العليا للإعلام الآلي سيدي بلعباس. تحت إشراف مؤطر الفريق المهندس في الاتصالات مراح مختار.

وفي فئة الابتكار innovation توج سفيان شلغوم من المدرسة العليا للإعلام الآلي والرقمنة- بجاية ورنيم محالتة من جامعة سطيف. ووليد قسوم من المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة ومروة بن تازيمن جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران.

جدير بالذكر أن جميع المؤطرين الذين أشرفوا على الفرق الفائزة هم خرجي المؤسسات الجامعية الجزائرية. ومعتمدين كمدربين في أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مما يعكس جودة التأطير والخبرة التي يتمتعون بها.

يذكر أن مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2025 عرفت مشاركة أكثر من 200 ألف طالب من أكثر من 114 دولة. ويبرز هذا الإنجاز الكبير التميز الأكاديمي والعملي للطلبة الجزائريين في مجال التكنولوجيا. ويؤكد على مكانة الجزائر كرافد للكفاءات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على المستوى العالمي.

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