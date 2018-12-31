تتويج فرقة “شيخ الحداد” لصدوق بجائزة مهرجان الأغنية الوطنية

توجت الفرقة الموسيقية “شيخ الحداد” لصدوق، بلقب الطبعة الـ12 لمهرجان الأغنية الوطنية.

والتي اختتمت فعالياتها أمس الأحد ببجاية، وكان قد شارك في هذه الطبعة 20 فرقة من مختلف ولايات الوطن.

وحسب المكلف بمصلحة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، فإن لجنة التحكيم قد وجدت صعوبة كبيرة في الفصل بين المنافسين نظرا لمستواهم الجيد.

وعادت المرتبة الثانية إلى فرقة “أرمونيا” من الجزائر العاصمة.

بينما حاز الجوق الذي مثل ولاية المدية، على المرتبة الثالثة في هذه المهرجان.

ولقد ساهم هذا الحدث في تنشيط الحركة الثقافية بالولاية، من خلال الخرجات السياحية لضيوف الولاية.

واكتشافهم لمختلف المواقع التاريخية، والمناطق السياحية الخلابة التي تزخر بها منطقة بجاية.