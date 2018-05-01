تتويج فريق إتحاد بلعباس بالكأس الثانية في تاريخه

توج فريق إتحاد بلعباس بلقب كاس الجمهورية في طبعتها الـ54، ليحقق أشبال المدرب طاهر شريف الوزاني اللقب الثاني في تاريخ بلعباس.

وتمكن اللاعب بلحول من لإفتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ2 من عمر المباراة، ليعود نفس اللاعب للإضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ48.

وتمكن اللاعب جرار من تقليص الفارق في الدقيقة الـ55 لصالح فريقه شبيبة القبائل، قبل أن يعلن الحكم عبيد شارف عن إحتساب ركلة جزاء في الدقيقة الـ775 لصالح إتحاد بلعباس بعد تدخل خشن من الحارس مليك عسلة على اللاعب بلحول، بالضغافة غلى طرد الحارس القبائلي بالبطاقة الحمراء.

وفشل بونوة في تحويل ركلة الجزاء إلى ثالث أهداف اللقاء بعد تصدي رائع من الحارس الثاني بولطيف.

ويعتبر فريق إتحاد بلعباس الشبح الأسود لفريق شبيبة القبائل بعد بسط سيطرته على الفريق القبائلي في تاريخ النهائيات، حيث تعتبر المرة الثانية التي يفتك فيها فريق إتحاد بلعباس لقب كأس الجمهورية من فريق شبيبة القبائل بعد نهائي 1991.