 تتويج فيلم “دومينو” بالمرتبة الأولى في المنافسة الوطنية “أيام عنابة للفيلم القصير”

توّج مساء اليوم، فيلم” دومينو ” للمخرج محمد مصطفى بالمرتبة الأولي للمنافسة الوطنية “أيام عنابة للفيلم القصير” المنظمة من طرف دار الثقافة والفنون محمد بوضياف بعنابة.

وقد احتل فيلم ” المحطة الأخيرة” للمخرج خالد خميس بالمرتبة الأولى في صنف الأفلام الوثائقية، مع مشاركة قوية لسبعة أفلام آخرين لمخرجين من عدة ولايات بالوطن.

فيما عادت المرتبة الأولى لصنف أفلام الهواة للمخرج جمال الدين صخري بفيلمه غير مقبول.

وقد أكد مدير أيام عنابة للفيلم القصير رشيد سعيدي ل”النهار اونلاين” أنه تم فتح المجال لمتربصي وطلبة ورشة السمعي البصري لدار الثقافة للمشاركة في هذه الأيام بأفلام الهواة،

هذه المنافسة شارك فيها ثمانية مخرجين شباب و711 ضيف بتأطير المدير الفني للأيام الأستاذ أحمد هامل.

ومن جهته أكد المكلف بالإعلام حكيم جبنون بأنه تم منح فرصة التكوين وخلق فرص للتبادل والاحتكاك بين الهواة والمحترفين من كل الوطن في هذه الأيام السينمائية التي تواصلت لثلاث أيام بدار الثقافة محمد بوضياف في عنابة.

وقد منحت لجنة التحكيم التنويه الأول في هذه المنافسة للمخرج بلخودير دليل عن فيلم العودة الذي أنتج بمشاركة الفنان حسام بن ذيب الحائز على المرتبة الأولى في المهرجان الدولي للسينما بغيليزان قبل أيام.