تتويج فيلم ”ذات مرة” في اختتام الطبعة الأولى لأيام ”سيرتا للفيلم القصير”

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أعرب المخرج رقاد. صاحب الجائزة، عن سعادته الكبيرة بهذا التتويج، كونه يمثل بالنسبة إليه ثمرة عمل جماعي دءوب ومتكامل،معتبرا بأن المنافسة كانت قوية بين 12 فيلما في هذه الطبعة.

من جهته أكد عضو لجنة التحكيم، المخرج عادل محسن. أن الأفلام المقدمة أظهرت وعيا سينمائيا عميقا لدى الشباب، وتحكما في مفردات اللغة السينمائية. مشيدا بجرأة بعضهم في تجربة أنواع درامية جديدة. وبقدرة آخرين على كتابة نصوص روائية محكمة.

بدوره، تحدث المخرج إدريس بن شرنين، مؤطر الورشات التكوينية خلال هذه التظاهرة الفنية، عن التجربة التكوينية التي استمرت ثلاثة أيام، موضحا أنها لم تكن كافية لتقديم محتوى شامل. لكنها ركزت على نقاط أساسية مثل تطوير الفكرة السينمائية وكتابة السيناريو معبرا عن ارتياحه لإقبال الشباب على هذه الورشات. لاسيما المشاركين في المسابقة .

وفي كلمة ختامية، عبّر مدير التظاهرة، حمزة قش، عن شكره لكل من ساهم في تنظيم هذه المبادرة الثقافية، متمنيا أن تتواصل عبر طبعات أخرى في السنوات المقبلة.

للإشارة، فإن هذه التظاهرة الثقافية تم تنظيمها من طرف جمعية “أبدع” للثقافة والفنون والشباب. وبمساهمة مديريتي الثقافة و الشباب والرياضة لولاية قسنطينة، وكذا المجلس الشعبي البلدي لذات المدينة.