تتويج قاري مستحق لسيدات الجمباز… وبرونزية لجنى العروي في الفردي العام

واصلت البطلة الأولمبية الجزائرية، كيليا نمور، تألقها، وتوجت بلقب البطولة الإفريقية للجمباز الفني للمرة الثانية على التوالي. مؤكدة مكانتها من بين أبرز نجمات هذا الاختصاص في القارة.

وجاء هذا الإنجاز ليعكس الموهبة الكبيرة التي تتمتع بها نمور، إلى جانب عزيمتها القوية واستمراريتها في تقديم عروض مميزة على أعلى مستوى.

وفي منافسات الفردي العام، تألقت البطلة جنى العروي، بحصولها على الميدالية البرونزية، مضيفة إنجازًا جديدًا لرصيد الجزائر في هذه البطولة.

وعلى مستوى الفرق، توج المنتخب الوطني للسيدات بلقب إفريقيا، بعد أداء مميز طيلة المنافسة، ليؤكد تفوقه ويعتلي منصة التتويج عن جدارة واستحقاق.

كما ضمن هذا التتويج القاري تأهل المنتخب الجزائري إلى بطولة العالم 2026، في خطوة تعكس التطور الكبير الذي تعرفه هذه الرياضة في الجزائر.

تهنئة رسمية

من جهتها، هنأت اللجنة الأولمبية الجزائرية البطلة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك. مشيدة بهذا التتويج الجديد الذي يشرف الرياضة الجزائرية، ومثمنة جهود الطاقم الفني والإداري الذي ساهم في هذا النجاح.