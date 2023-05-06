تتويج كاميلا ملكة لعرش بريطانيا

توجت كاميلا، دوقة كورنوال وزوجة الملك تشارلز الثالث، اليوم السبت، ملكة على عرش بريطانيا.

وقد أبلغ سابقا الملك تشارلز مستشاريه برغبته في حفل يكون مختلف تماما. عن ذلك الذي شهد تتويج والدته الملكة إليزابيث على عرش المملكة المتحدة.

ومن أبرز الاختلافات أنه تم تتويج زوجة تشارلز رسمياً إلى جانب زوجها في كنيسة وستمنستر. وسيسقط عنها لقب القرين وستعرف باسم الملكة كاميلا.

بالنظر لحفل تتويج الملكة إليزابيث فإنه لم يتم تتويج الأمير فيليب زوجها. وكان معروفًا طوال فترة حكم الملكة باسم “اللورد”.

وستتوج الملكة كاميلا بتاج الملكة ماري من مجموعة جواهر التاج الشاملة للعائلة المالكة.

ومع التتويج الجديد لكاميلا لن ينقل لها أي سلطة سياسية، مثل الملكة إليزابيث التي كانت الملكة “الحاكمة”. ولكنه سيكون مجرد لقب فقط دون تحكم فعلي.