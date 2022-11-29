تتويج مونودراما “كياس ولاباس” بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للمسرح بأبيدجان

توج العرض المونودرامي الجزائري “كياس ولاباس” بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي العاشر للمسرح بأبيدجان (كوت ديفوار). التي نظمت فعالياتها من 18 إلى27 نوفمبر الجاري.

وحاز العرض المونودرامي “كياس ولاباس” على جائزة أفضل عمل متكامل (الجائزة الكبرى) في المهرجان الدولي العاشر للمسرح بأبيدجان (كوت ديفوار). من إنتاج “مسرح الصخرة السوداء” لبومرداس وأداء فوزي بايت, ومن اخراج عبد الغاني شنتوف عن نص لأحمد رزاق. تسلط الضوء, على مدار 65 دقيقة, على معاناة ” العياشي” الذي يعمل مدلكا بأحد الحمامات. والعذاب الذي سببته له “رومانة” التي التقاها بحافلة. وكلما قرر البوح بحبه لها والكشف لها عن مهنته، تردد في ذلك خوفا من خسارتها.

وأشار المخرج أن المهرجان الدولي للمسرح بأبيدجان تظاهرة ثقافية “هامة للغاية بحكم تموقعه كسوق كبرى. لتوزيع الانتاجات الفنية في إفريقيا والعالم, حيث حضره عدة ناشطين ومديرين مسرحيين”.

وأضاف أن الوفد المسرحي الجزائري شارك في الورشات التدريبية. التي نظمت على مستوى المعهد الوطني العالي للفنون والفعل الثقافي بأبيدجان.

للإشارة تخصص “مسرح الصخرة السوداء” لبومرداس الذي يرأسه الفكاهي فوزي بايت. في بداية الأمر في الأعمال المسرحية الموجهة للأطفال قبل أن يوسع عمله.

وبحوزة هذا المسرح العديد من المشاريع المنجزة في الفن الرابع. على غرار “خليفة المحبة” (2003) و”كاراكو فور نايت” (2004) و”نسمح وماننساش” (2007) و”ملحمة الشهيد” (2010).