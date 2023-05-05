تتويج نابولي بالكالتشيو يخلف ضحية واحدة وأزيد من 200 إصابة

احتفل جماهير نادي نابولي، بطريقة جنونية، عقب حصد فريقهم لقب الدوري الإيطالي لهذا الموسم، بعد 33 عاما من الإنتظار.

وكشفت تقارير إعلامية إيطالية، عن وقوع ضحية، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عاما، خلال احتفالات جماهير نابولي بهذا اللقب

كما سجلت السلطات الإيطالية، أزيد من 200 إصابة، وسط المناصرين، بسبب الألعاب النارية، التدافع، ونوبات الهلع.

يذكر ان نادي نابولي، رسّم امس الخميس، تتويجه بلقب البطولة لموسم 2022/2023، بعد انتظار دام 33 عاما، عن آخر تتويج له.