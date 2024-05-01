إعــــلانات
الرياضة

تتويج ناديي فتيات أفاق غليزان لأقل من 20 سنة وفوتبول أقبو لأقل من 15 سنة بكأس الجزائر

بقلم عزيز طالبي
تتويج ناديي فتيات أفاق غليزان لأقل من 20 سنة وفوتبول أقبو لأقل من 15 سنة بكأس الجزائر
أفاق غليزان
  • 61
  • 0

توج فريق فتيات أفاق غليزان لأقل من 20سنة بكأس الجزائر حسبما أعلنت عنه الإتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم الأربعاء.

كما قالت أن نادي فوتبول أقبو للفتيات لأقل من 15 سنة توج هو الأخر بكأس الجزائر.

و نشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عدد من الصور و تكريمات المسؤولين للاعبات المتألقات في الكرة الوطنية.

وهنأ رئيس الفاف وليد صادي الفتيات المتألقات، حيث منحهم كأس التتويج بالطبعة الحالية للموسم الكروي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/SOzmA
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر