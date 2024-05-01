تتويج ناديي فتيات أفاق غليزان لأقل من 20 سنة وفوتبول أقبو لأقل من 15 سنة بكأس الجزائر

توج فريق فتيات أفاق غليزان لأقل من 20سنة بكأس الجزائر حسبما أعلنت عنه الإتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم الأربعاء.

كما قالت أن نادي فوتبول أقبو للفتيات لأقل من 15 سنة توج هو الأخر بكأس الجزائر.

و نشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عدد من الصور و تكريمات المسؤولين للاعبات المتألقات في الكرة الوطنية.

وهنأ رئيس الفاف وليد صادي الفتيات المتألقات، حيث منحهم كأس التتويج بالطبعة الحالية للموسم الكروي.