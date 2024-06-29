تتويج نادي مستقبل الصباح لمدينة وهران بالدورة الوطنية لكرة القدم الشاطئية

توج نادي مستقبل الصباح لمدينة وهران بالدورة الوطنية لكرة القدم الشاطئية، اليوم السبت، في اختتام الدورة التي جرت بمدينة وهران.

وأبدى مدرب مستقبل الصباح نشنيش محمد سعادته الكبيرة إثر التتويج المحقق، ضاربا موعدا للمنافسين في قادم الدورات.

كما قال نشنيش في تصريح للتلفزيون العمومي “من الجانب الفني، الاتحادية قامت بها و لقيت صدى كبير من قبل الأندية، الأمور ستتحسن إن شاء الله، أتمنى أن تواصل هذه الطبعات الجميلة”.

وأضاف “الدورة لعبت في وهران و ستكون في جيجل و بعدها بجاية، و لهذا أشكر المسؤولين والاتحادية على الدعم، والالتفات للكرة الشاطئية”.

و من المنتظر، ان تدعم الكرة الشاطئية بشكل أكبر في قادم المناسبات بالنظر إلى النجاح المبهر لها في الطبعة الحالية.

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