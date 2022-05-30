تتويج يضمد جراحه..صلاح لاعب الموسم في “البريميرليغ”

تُوج، مهاجم ليفربول الدولي المصري. محمد صلاح. بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز.

ونال صلاح، جائزة لاعب العام في “البريميرليغ” لهذا الموسم، والتي تمنحها الرابطة الإنجليزية للاعبين المحترفين بالإعتماد على تصويت الجمهور.

كما تقاسم صلاح، صدارة هدافي الدوري الممتاز مع مهاجم توتنهام سون، وجائزة أضل ممر حاسم وصانع ألعاب.

يذكر أن، صلاح خسر نهائي الكان والتأهل للمونديال مع منتخبه، وخسارة نهائي “التشمبينزليغ” ولقب “البريميرليغ”.

وإكتفي صلاح التتويج بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزيتين مع ليفربول.