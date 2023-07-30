تتويج 3 من حاملي المشاريع في المسابقة الوطنية “طالب-صاحب مؤسسة ناشئة”

تم تنظيم الحفل الختامي للطبعة الأولى للمسابقة الوطنية “طالب- صاحب مؤسسة ناشئة”. والذي شهد تتويج 3 من حاملي المشاريع في هذه المسابقة.

وخلال الحفل الختامي الذي احتضنته كلية علوم الإعلام والإتصال لجامعة الجزائر3. بمبادرة من المنظمة الوطنية للطلبة الأحرار. تم الإعلان عن تتويج 3 من حاملي المشاريع المبتكرة من أصل 50 مشروعا مشاركا يمثلون 15 جامعة عبر الوطن. حيث احتلت المرتبة الأولى جامعة سكيكدة عن مشروع “قازوال 21”. متبوعة بجامعة المسيلة في المرتبة الثانية بمشروع تطبيق طبي لمتابعة حالة النساء الحوامل. فيما عادت المرتبة الثالثة لجامعة بشار عن مشروع يخص تثمين النفايات.

كما قال ممثل وزارة التعليم العالي، سعيد صاغور، أن هذه المبادرة تصب في إطار مساهمة التنظيمات الطلابية في استقرار الجامعة. والكشف عن القدرات الكبيرة للطالب الجزائري عبر مختلف جامعات الوطن.

وفي السياق ذاته، إعتبر رئيس ديوان وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، حميد بوشارف، أن دور الحاضنات على مستوى الجامعات “تجسد في الكشف عن الأفكار الجريئة التي يحملها الشباب”. كما دعا إياهم إلى مواصلة المسار العلمي والتكنولوجي والخروج عن النمطية المعهودة.

من جهته، أشار رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، إلى أن هذه المسابقة تعكس توجهات الجزائر الجديدة التي تشجع الإعتماد على العنصر البشري في صناعة التحول العلمي والتكنولوجي. مؤكدا أن التوجه نحو دعم ثقافة المقاولاتية لدى الطلبة يعد من أبرز الخطوات الجريئة التي وفى بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

كما أكد المشاركون في هذا اللقاء على أهمية بعث الثقة في نفوس الشباب عبر مختلف جامعات الوطن. داعين إلى توحيد الجهود لتمكين الشباب من المساهمة في خلق للثروة.