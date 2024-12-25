تتويج البروفيسور الجزائرية ياسمين بلقايد بجائزة نوابغ العرب عن فئة الطب لعام 2024

توّجت البروفيسور الجزائرية ياسمين بلقايد بجائزة نوابغ العرب عن فئة الطب لعام 2024.

وجاء هذا التويج تقديراً لإسهاماتها الاستثنائية في علم المناعة والوقاية من الميكروبات والأمراض المعدية والتي بلغت 220 بحثا.

وتعتبر البروفيسورة ياسمين بلقايد خريجة جامعة باب الزوار بالجزائر العاصمة، كما أنها عالمة مناعة.

وترأس معهد باستور في فرنسا، كما تحاضر في جامعة بنسلفانيا وأكبر الجامعات في العالم .

نشرت البروفيسورة ياسمين بلقايد أكثر من 220 بحثاً علمياً في مجالات العدوى والمناعة، والميكروبيوتا، والتغذية.

وساهمت دراسات البروفيسورة ياسمين بلقايد في تعزيز الفهم العلمي للعلاقة بين الميكروبات والجهاز المناعي مع تسليط الضوء على الدور الحيوي لميكروبات الجلد في تعزيز الدفاعات المناعية. أثبتت أبحاثها كيف تعمل بعض الميكروبات الجلدية كخط دفاع أول لتحسين جاهزية المناعة ضد العدوى والوقاية من الأمراض.

هذا وتركز أبحاث إبنة الجزائر على دراسة الآليات المرتبطة بالأمراض المزمنة الناتجة عن اختلالات في الميكروبيوم، مثل تأثيرها على استجابات

بالإضافة إلى أبحاثها حول الجهاز المناعي وعلاقتها بالحالات المرضية.

كما أسهمت في تطويراستراتيجيات وقائية وعلاجية فقالة لتحسين صحة الإنسان على المدى الطويل.