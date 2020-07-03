تثبيت الفريق السعيد شنقريحة رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، أنه تم تثبيت الفريق السعيد شنقريحة في منصب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وورد في مراسلة لوزارة الدفاع الوطني إلى الصحافة الوطنية، أنه تم تثبيت الفريق السعيد شنقريحة في منصب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وقد شغل الفريق السعيد شنقريحة منصب رئيس أركان الجيش بالنيابة، قبل أن يتم تثبيته في المنصب.

للتذكير، قام رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس الخميس، بترقية السعيد شنقريحة من رتبة لواء إلى فريق، بالحفل الذي احتضنه قصر الشعب، بمناسبة عيد الاستقلال والشباب.