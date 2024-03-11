تثمين الاجراءات المعلنة لفائدة الفلاحين المتضررين من الفيضانات

ثمن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، اليوم الاثنين، قرارات مجلس الوزراء، المنعقد أمس الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفائدة الفلاحين المتضررين من الفيضانات الاخيرة التي شهدتها بعض ولايات الوطن.

وأشاد الأمين العام للاتحاد،عبد اللطيف ديلمي، في تصريح لوأج، بقرار رئيس الجمهورية المتعلق بصرف منحة مالية. بـ 50 الف دج لصالح الفلاحيين المتضررين، مثمنا الحرص الدائم لرئيس الجمهورية على مرافقة الفلاحين. خاصة في الظروف الصعبة بغية مواصلة نشاطهم و تموين السوق بمختلف المنتجات الفلاحية.

واعتبر ديلمي أن قرارات رئيس الجمهورية تصب جلها في صالح الفلاحين، وتحفزهم على بذل المزيد من الجهد. بغية تحسين الانتاج و مواصلة نشاطهم الفلاحي في ظروف حسنة.

كما ثمن تعويض الفلاحين من خلال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الذي يعتبر حسبه داعما للفلاح و المستثمر و للفاعلين في المجال الفلاحي.

وقد أمر رئيس الجمهورية، بخصوص الفلاحين المتضررين من الفيضانات التي مست سبع ولايات عبر الوطن، وفي إطار إقرار مبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين، بصرف منحة مالية قدرها 50 ألف دج، خلال شهر رمضان، في مدة أسبوع على أقصى تقدير، على ان يتم تعويض الفلاحين من خلال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.

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