تثمين المعاشات ومنح المتقاعدين.. رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء

ترأس اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني إجتماعا لمجلس الوزراء.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الإجتماع خصص لعروض إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد، القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية للصحة. ومتابعة مستجدات تقدّم عملية الرقمنة. بالإضافة كذلك إلى عرض مشترك، حول إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم في الجزائر، ومشروع قانون، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.