تثمين شهادات جامعة التكوين المتواصل من قبل الوظيف العمومي

قررت المديرية العامة للوظيفة العمومية، تثمين شهادات جامعة التكوين المتواصل، في عدد من التخصصات التي تدرس في مختلف الجامعات.

وأكدت الوظيفة العمومية في مراسلة لها أن شهادة الماستر في ميدان العلوم الإقتصادية، والتجارية، وعلوم التسيير تخصص تسيير عمومي المسلمة من قبل جامعات التكوين المتواصل، تسمح بالالتحاق بأستاذ التعليم الثانوي في مادة العلوم الإقتصادية.

كما يمكن لحاملي الشهادة الإلتحاق بمتصرف محلل، وأستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية. وأستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية.

ويمكن لحامل الشهادة الإلتحاق بمنصب مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني.

كما تمكن هذه الشهادة الإلتحاق بكافة الرتب التي تشترط فيها شهادة الماستر،في نفس التخصص.