تثمين مساعدة الجزائر لحل أزمة الطاقة في لبنان

ثمن الخبير الاقتصادي اللبناني كمال حمدان، مبادرة الجزائر لتزويد لبنان “فوريا” بكميات من الوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

وقال الخبير الإقتصادي، في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية، أن قرار الجزائر، دعم لبنان، يعبر عن نوايا صادقة وأخوة وتضامن من الجزائر.

وقرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الوقوف بجانب لبنان الشقيق في هذه الظروف العصيبة. من خلال تزويد لبنان الشقيق وبشكل فوري بكميات من الفيول. من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد.

وأجرى الوزير الأول نذير العرباوي اليوم الأحد، مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية الشقيقة نجيب ميقاتي. وأبلغه بقرار الرئيس تبون.

وأعلنت شركة كهرباء لبنان، السبت، أن محطات توليد الطاقة التابعة لها استنفدت إمداداتها من الوقود. وستتوقف عن إنتاج الكهرباء حتى يتم تأمين المزيد من الإمدادات.

ويعاني لبنان من نقص حاد في الكهرباء لسنوات، خاصة منذ أن سقطت البلاد في أزمة مالية ممتدة في عام 2019.