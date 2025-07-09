تثمين نتائج البحث في مجال العلف.. بداري يترأس اجتماعا مهما

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، اجتماعا تقنيا تقيميا. بخصوص تثمين نتائج بحث على أرض الواقع في مجال العلف، الإنتاج الحيواني.

وقد حضر الاجتماع المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مدير المدرسة الوطنية العليا للفلاحة، ومديرة المدرسة الوطنية لعلوم البيطرة. ومدير معهد التقني لتربية الحيوانات ممثلا عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.