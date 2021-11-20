تجارب تؤكد فعالية هذا اللقاح وتحقيقه لحماية طويلة الأمد

أظهرت نتائج جديدة لتجربتين من المرحلة الثالثة للتجارب الخاصة بـ AZD7442 على المجموعات الأكثر عرضة للإصابة تؤكد فعالية اللقاح وتحقيقه لحماية طويلة الأمد.

وفي هذا السياق كشفت ستة أشهر من المتابعة بعد احدى التجارب تقليل خطر الإصابة بنسبة 83%، مع عدم وجود إصابات خطيرة أو وفيات.

كما أظهرت تجربه أخرى منفصلة للعلاج تقليل نسبة الإصابات الخطرة أو الوفاة بسبب كوفيد – 19 بنسبة 88%، عند تلقي العلاج خلال ثلاثة أيام من ظهور الأعراض.

بالمقابل أظهرت نتائج جديدة من المرحلة الثالثة للتجارب السريرية المختلفة، تضمنت تجارب PROVENT وTACKLE، فعالية قوية لجرعة واحدة، عضلية، من مزيج الجسم المضاد LAAB.

وأشارت النتائج بعد ستة أشهرمن تجربةPROVENT التي ما تزال مستمرة إلى أن جرعة عضلية واحدة (300 mg) من لقاح AZD7442

قد قللت من خطورة تطوير أعراض كوفيد – 19 بنسبة 83%.

الى جانب ذالك، يُعتبر حوالي 2٪ من سكان العالم معرضين لخطرعدم الاستجابة للقاح كوفيد 19.1. وتشمل هذه النسبة الأشخاص المصابين بسرطان الدم أو غيره.

هذا وتعتبر تجربةPROVENTالسريرية على لقاح AZD7442 أول تجربة ضمن المرحلة الثالثة من التجارب مصممة لتقييم فعالية الجسم المضاد أحادي النسيلة للوقاية من أعراض كورونا قبل التعرض للفيروس.

كما ركزت التجارب على أكثر من 75 ٪ من المشاركين في التجارب يعانون، من قبل المشاركة، من حالات مرضية تعرضهم لأعراض خطرة حال إصابتهم بكوفيد – 19.

بالرغم من ذلك، لم تحدث أي حالات وفاة ناتجة عن الإصابة بكوفيد – 19 أو الأعراض المصاحبة للإصابة ضمن هؤلاء الذين تلقوا AZD7442.

أما من تلقوا جرعات وهمية، فقد كانت هناك حالتين إصابة شديدة بكورونا خلال عمليات التقييم التي استمرت لستة أشهر أيضا.

كما أشارت التقارير المبنية على نتائج تجربة TACKLE، إلى أنه في حالة المرضى الذين أصيبوا بكوفيد -19 وشهدوا أعراض خفيفة إلى متوسطة

فقد كانت جرعة 600mg IM dose من AZD7442 كافية لتقليل خطر إضافة الى تطور الإصابة إلى مراحل خطرة أو الوفاة، بنسبة 88%،