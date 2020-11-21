تجارب لقاح “سبوتنيك V” تُظهر كفاءته العالية

أكدت مديرية قسم الرعاية الطبية لدى وزارة الصحة الروسية، أن تجارب مرحلة ما بعد تسجيل لقاح “سبوتنيك V”، تظهر كفاءته العالية.

وأوردت إلينا بايبارينا، أن المرحلة الثالثة الجارية الآن، تظهر أن نجاعة اللقاح عالية للغاية في مجال الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تلقت طلبا لتسجيل لقاح “سبوتنيك V” الروسي.

ولقاح “سبوتنيك V”، هو أول لقاح رسمي على مستوى العالم، أطلقته روسيا ضد فيروس كورونا شهر أوت الماضي.

وانطلق في روسيا مؤخرا تلقيح الكوادر الطبية به، على أن تبدأ حملة تطعيم جماعي به في روسيا، في غضون أسبوعين، حسب موقع “روسيا اليوم”.