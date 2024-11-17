قناة النهار تجارة : أزمة القهوة .. نهاية المعاناة قريبا بقلم النهار أونلاين نشر في 17 نوفمبر 2024 - 23:18 شارك غرِّد أرسل 67 0 تجارة : أزمة القهوة .. نهاية المعاناة قريبا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/UzhaT اقرأ أيضا الجلفة : محمد يعاني من حالة دماغية بحاجة للعلاج في الخارج وعائلته تناشد المحسنين قناة النهار 28 أكتوبر بجاية : شاهد سقوط رافعة فوق ثانوية بدرقينة ! قناة النهار 11 نوفمبر طالع هابط : مشروع ملعب بحاسي مسعود متوقف منذ 5 سنوات .. من المسؤول؟ قناة النهار 12 نوفمبر دفع معنوي رائع من قبل الأنصار خلال عملية الإحماء..ملعب ممتلئ عن آخره قناة النهار 17 نوفمبر وزير السكن :" التواصل مع مكتتبي عدل 3 قبل نهاية السنة" قناة النهار 03 نوفمبر طالع هابط : وزير الداخلية إبراهيم مراد يطالب بوضع اليد في اليد من أجل القضاء على آفة المخـ.درات قناة النهار 14 نوفمبر الكلاب الشرسة.. خطر قاتل في ظل غياب الترويض المحكم ! قناة النهار 11 نوفمبر طالع هابط : السلطات المحلية للعاصمة تقوم بحملة تشجير بحسين داي بحضور الكشافة والأئمة قناة النهار 12 نوفمبر مصنف كأفضل سلالة عالميا..المقنين الجزائري بأسعار خيالية قناة النهار 16 نوفمبر صريح جدا : هذه هي معايير اختيار شريكة الحياة عند الشباب الجزائري قناة النهار 03 نوفمبر