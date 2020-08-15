تجارة.. إحالة أكثر من 48 ألف ملف على القضاء خلال السداسي الأول من 2020

قامت وزارة التجارة بإحالة أكثر من 48 ألف ملف على القضاء خلال السداسي الاول من السنة الجارية.

كشفت وزارة التجارة، اليوم السبت في بيان لها نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن عدد الملفات التي احيلت على العدالة في اطار المنازعات الخاصة بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال السداسي الأول من 2020 بلغ أكثر من 48 ألف ملف.

وأشارت الوزارة أن العدد ارتفع بنسبة 7. 12بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وحسب حصيلة وزارة التجارة فان عدد الأحكام القضائية الصادرة، بلغ 16.033 حكم أي بنسبة 33.37 ? من مجموع المتابعات القضائية المحولة للعدالة و التي بلغت اجمالا 48.046 ملف.

فيما بلغت قيمة الغرامات الصادرة. 1.548.327.205،33 دج.

وبخصوص تسوية الملفات بالتراضي في إطار تسديد الغرامات الخاصة بالمعاملات التجارية ، فقد بلغ عدد الملفات المقترحة للتسوية عن طريق هذه الصيغة 9.684 ملف بقيمة غرامات اجمالية تخص المعاملات التجارية تقدر بـ 696.335.616.57 دج حسب حصيلة وزارة التجارة.

وأوضحت الوزارة ان عدد الملفات التي تمت تسويتها فعليا بلغ 4.927 ملف ما يمثل نسبة 88ر50 بالمائة من مجموع الملفات المقترحة للتسوية بالتراضي، فيما بلغت قيمة غرامات المعاملة التي تمت تسويتها 203.015.261،15 دج.

وبخصوص المتابعات القضائية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش فقد بلغ عدد الملفات التي أحيلت إلى القضاء 16.497 ملف حسب حصيلة الوزارة الخاصة بالسداسي الأول من العام الجاري.

كما بلغ عدد الأحكام الصادرة 6.253 حكم أي 37.90 ? من الملفات التي حولت إلى القضاء، و تبلغ قيمة الغرامات القضائية لهذه الملفات206.930.878.00 دج.

و فيما يخص التسوية الودية بالتراضي، فقد بلغ عدد الملفات المقترحة للتسوية بالتراضي “غرامات المعاملة” 1.285 ملف بقيمة غرامات المعاملة المقترحة تصل 438.655.200.00 دج.

و بلغ عدد الملفات التي سويت بالتراضي 171 ملف أي بنسبة تقدر ب 13.31 ? من الملفات المقترحة، بقيمة غرامات المعاملة التي سويت دون اللجوء إلى العدالة: 71.320.000.00 دج.

أما فيما يتعلق بالممارسات التجارية ، فقد بلغ عدد الملفات التي أحيلت إلى القضاء 31.549 ملف.

و بلغ عدد الأحكام الصادرة 9.780 حكم أي بنسبة 31 بالمائة من مجموع الملفات محل متابعات قضائية ، فيما بلغت قيمة الغرامات القضائية: 1.341.396.327،33 دج.

و بخصوص الأحكام الصادرة الخاصة بالشطب من السجل التجاري قفد بلغت ستة (6) أحكام ، وفيما يخص ملفات التسوية الودية فقد بلغ 8.399 ملف بقيمة غرامات المعاملة المقترحة تقدر بـ 257.680.416،57 دج.

و يبلغ عدد الملفات التي سويت بالتراضي 4.756 ملف أي بنسبة تقدر ب 63. 56 من الملفات المقترحة، حيث قدرت قيمة غرامة المعاملات التي سويت دون اللجوء إلى العدالة 131.695.261،15 دج حسب ذات الوزارة.