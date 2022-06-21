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قناة النهار

تجارة: إرتفاع أسعار الخضر في عز موسمها والطماطم على رأس القائمة

بقلم قناة النهار
تجارة: إرتفاع أسعار الخضر في عز موسمها والطماطم على رأس القائمة
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تجارة: إرتفاع أسعار الخضر في عز موسمها والطماطم على رأس القائمة

رابط دائم : https://nhar.tv/7lZzf
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