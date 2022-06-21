قناة النهار تجارة: إرتفاع أسعار الخضر في عز موسمها والطماطم على رأس القائمة بقلم قناة النهار نشر في 21 جوان 2022 - 09:17 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 102 0 تجارة: إرتفاع أسعار الخضر في عز موسمها والطماطم على رأس القائمة رابط دائم : https://nhar.tv/7lZzf اقرأ أيضا "مترشح لإجتياز البكالوريا :" الأسئلة كانت في متناول الجميع وفيها خير قناة النهار 12 جوان وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي ضيف برنامج 52 دقيقة إقتصاد قناة النهار 06 جوان أصحاب المهن الشاقة.. معاناة يومية تحت درجة حرارة عالية قناة النهار 18 جوان إستهلاك الوقود يرتفع في الجزائر..وإستخدام الغاز في تطور مستمر قناة النهار 07 جوان فضيحة مدوية في حصة طالع هابط ..مئات الهكتارات من البطاطا تُسقى بالزيڨو في عين الدفلى قناة النهار 05 جوان قطارات الخطوط الطويلة تتدعم بغرف نوم حديثة وكافيتيريا..المسافرين عجبهم الحال قناة النهار 31 ماي سكان بئر توتة يعيشون وسط بحيرة من "الزيڨو " والنوي يطالب الوزيرة بالتدخل السريع قبل وقوع الكارثة قناة النهار 16 جوان دلال خير: طفل بريء يعيش على جرعات دم من زمرة نادرة وأمه تناشد السلطات لإنقاذ فلذة كبدها قناة النهار 03 جوان "والد المترشحة المقصية بسطيف :" بنتي راحلها الباك وراهي في المستشفى قناة النهار 16 جوان الشيخ النوي: فلاح يوجه طلب لمصالح الفلاحة والجواب يأتيه سريعا من وزير الفلاحة قناة النهار 31 ماي