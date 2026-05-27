تجارة.. استجابة واسعة لبرنامج المداومة بالعاصمة

شهد اليوم الأول من عيد الأضحى، استجابة واسعة لدى التجار بولاية الجزائر العاصمة لبرنامج المداومة المسطر من طرف مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.

كما تم تسجيل تطوع العديد من التجار لفتح محلاتهم، لضمان تزويد منتظم بالمواد الاستهلاكية.

وحرص التجار المعنيون ببرنامج المداومة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء، على مزاولة نشاطاتهم. على اختلافها من بائعي مواد الغذائية عامة ومخابز وقصابات وبائعي خضر وفواكه وأكشاك وغيرها. في الوقت الذي شرعت فيه العائلات بشعيرة نحر الأضحية.

وفي جولة استطلاعية بالمقاطعة الإدارية لدرارية، رفقة فرقة من أعوان المفتشية الإقليمية للتجارة، والتي تم تجنيدها لمتابعة مدى احترام التجار الملتزمين ببرنامج المداومة، وقفت وكالة الأنباء، على الانخراط الكبير للمهنيين في النظام الذي تم وضعه لضمان استمرارية تموين بالمواد والخدمات الأساسية بمناسبة عطلة عيد الأضحى.

وعبر التجار عن التزامهم التام بهذا النظام، إدراكا منهم بأهميته الاجتماعية والاقتصادية، وضمانا لخدمة مستمرة لفائدة المستهلكين.

وتم إجمالا على مستوى ولاية الجزائر تسخير ما مجموعه 4525 مهنيا من مختلف الأنشطة المعنية ببرنامج المداومة. والتي تشمل كذلك جملة من الأنشطة التي تم إدراجها هذه السنة كتصليح السيارات. حسب ما أفاد به مدير التجارة لولاية الجزائر، عبد الوهاب حركاس، في تصريح صحفي على هامش هذه الزيارة.

وسيتسمر هذا البرنامج إلى غاية يوم الأحد المقبل، بهدف ضمان تموين منتظم بالمواد والخدمات الأساسية.

