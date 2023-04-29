قناة النهار تجارة: التفاح المحلي بأزيد من 600 دج إن وجد بالأسواق بقلم النهار أونلاين نشر في 29 أفريل 2023 - 21:19 شارك غرِّد أرسل 35 0 تجارة: التفاح المحلي بأزيد من 600 دج إن وجد بالأسواق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/N67rS اقرأ أيضا تجارة: تسخير نحو 50ألف تاجر لضمان المداومة خلال أيام عيد الفطر قناة النهار 19 أفريل الرئيس تبون يستقبل سفيري جمهوريتي التشيك وفيتنام بعد إنتهاء مهامهما قناة النهار 10 أفريل ضحكة ولعبة / حاجة كل ماتحتاجها ترميها ؟🤣 قليييل لي يعرف الإجابة قناة النهار 14 أفريل أمين بومدين: الكوميديا كانت غائبة تماما عن الساحة هذا العام والعمل الوحيد هو "البطحة" قناة النهار 17 أفريل واش داني /تشارك في مسابقة أنت يمدولك أسئلة تعجيزية ومنافسك يمدّولو أسئلة ساهلة 🤣🤣واش دير؟ قناة النهار 15 أفريل إستمرار الأجواء الحارة على أغلب الولايات قناة النهار 29 أفريل هكذا كان رد سائق بخصوص قرار منع الدراجات النارية بداية من الساعة العاشرة ليلا قناة النهار 23 أفريل ZOOM مع MISTERX الحلقة 14 " فرونجين" قناة النهار 12 أفريل صريح جدا : صلة الرحم في العيد..ما بين الماضي و الحاضر قناة النهار 21 أفريل شاهد عملية تلقيح الحجاج المقبلين على أداء مناسك الحج بالوادي قناة النهار 27 أفريل