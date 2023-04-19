قناة النهار تجارة: تسخير نحو 50ألف تاجر لضمان المداومة خلال أيام عيد الفطر بقلم النهار أونلاين نشر في 19 أفريل 2023 - 02:04 شارك غرِّد أرسل 13 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/qTp4r اقرأ أيضا ريحة البلاد / اليوم فطرنا عند عقيلة 🥰زوجها بكى من شدّة الحنين للأمّ😢😢إستقبال وفطور على طريقة الملوك قناة النهار 08 أفريل رحيم : نعذر المخرج مزاحم.. قناة النهار 07 أفريل توسيع قائمة الصادرات..تثمين للمنتوج وولوج أسواق جديدة قناة النهار 08 أفريل مصباح غزال.. من بطالة المدينة إلى الريف والنشاط الفلاحي قناة النهار 13 أفريل "بيونة تكشف كواليس مسلسل "الدامة".. قناة النهار 31 مارس تركيا/ القضية الفلسطينية.. قضية مبدأ لدى الطلبة العرب قناة النهار 15 أفريل الطارف : شعبة الطماطم الصناعية..تراجع في الإنتاج والسبب نقص الأمطار قناة النهار 16 أفريل أمل وهبي: فيلم جديد سيخرج للنور يحكي عن العشرية السوداء بإسم "ذاكرة الحدث" قناة النهار 02 أفريل إيمان.. سيدة تحول بيتها إلى مأوى للقطط قناة النهار 12 أفريل أمين بومدين: المسلسلات الدينية والتاريخية صعبة جدا وموجهة لكل البلدان قناة النهار 15 أفريل