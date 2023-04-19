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تجارة: تسخير نحو 50ألف تاجر لضمان المداومة خلال أيام عيد الفطر

بقلم النهار أونلاين
تجارة: تسخير نحو 50ألف تاجر لضمان المداومة خلال أيام عيد الفطر
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