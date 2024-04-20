تجارة.. تعزيز تصدير الأجهزة الكهرومنزلية الجزائرية

ترأس وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بمقر الوزارة، إجتماعا خصص لدراسة سبل تعزيز تصدير المنتجات الكهرومنزلية الجزائرية، مع ضمان خدمات ما بعد البيع.

وأوضح بيان للوزارة أن اللقاء الذي جاء تطبيقا لتعليمات الوزير الأول، خصص لدراسة سبل تعزيز تصدير المنتجات الكهرومنزلية الجزائرية. خاصة في المراكز التجارية الكبرى، مع ضمان خدمات ما بعد البيع”

و حضر اللقاء، ممثلين عن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى. مرفوقا برؤساء المؤسسات الناشطة في مجال صناعة المنتجات الكهرومنزلية، بالإضافة إلى ممثلي بنك الجزائر. والمديرية العامة للجمارك و رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين السيد طارق بولمرقة، حسب البيان نفسه.

كما تم خلال اللقاء مناقشة التحديات التي تواجه المصدرين من أجل تعزيز الصادرات الجزائرية من المنتجات الكهرومنزلية، خصوصا بعد الطلب الكبير الذي سجلته العديد من العلامات الجزائرية في عدد من الأسواق الدولية بالنظر لجودتها وتنافسيتها ومطابقتها للمعايير، يضيف البيان.

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