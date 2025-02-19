تجارة خارجية.. إحصاء 2000 مُصدّر للسلع الوطنية

إرتفع عدد المصدرين الجزائريين إلى حوالي 2000 مُصدّر يسوقون المنتجات الوطنية في أكثر من 120 بلدا عبر العالم.

وقال المدير الفرعي لمتابعة الصادرات ودعمها بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات هواري عبد اللطيف خلال استضافته بالقناة الأولى. أن آخر إحصاء أظهر وجود حوالي 2000 مصدر مقابل 200 قبل سنوات. وهو ما يعكس التوجه القائم نحو تنويع الصادرات الوطنية، من خلال جملة من التحفيزات.

وتراهن الجزائر في صادراتها على جودة المنتج الوطني للظفر بحصص في الأسواق الأفريقية والعربية بشكل رئيسي. بالإضافة كذلك إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية. حسب المتحدث الذي لفت إلى تنوع السلع المطلوبة في الخارج حيث تشمل المواد الغذائية والفلاحية وعلى رأسها الزيتون والتمور. ومنتجات الصناعات شبه الصيدلانية والصيدلانية، الأجهزة الكهرو-منزلية.

وكشف المتحدث عن برمجة عدة عمليات تصديرية نحو بريطانيا والتي ستشهد قريبا تنظيم معرض خاص للمنتجات الجزائرية. وحول السوق الإفريقية، أوضح المتحدث بأنها تمثل 10 بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات.

وتسعى السلطات العمومية إلى رفع هذه النسبة التي لا تمثل القدرات التصديرية الوطنية. لا سيما من خلال الإستفادة من التحفيزات والتسهيلات الممنوحة للمصدرين في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية .

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