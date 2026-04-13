تجارة خارجية: إعادة فتح المنصة الرقمية لنشاط الاستيراد من 14 إلى 30 أفريل

أعلنت وزارة التجارة الخارجية، اليوم، عن إعادة فتح المنصة الرقمية الخاصة بنشاط الاستيراد في إطار التسيير (Fonctionnement). وذلك ابتداءً من 14 أفريل إلى غاية 30 أفريل 2026، لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال.

وخلال هذه الفترة، ستتم معالجة الطلبات التكميلية المرفقة بالوثائق الثبوتية بصيغة PDF، والمتعلقة بالحالات التالية:

- حالة قوة قاهرة (فيضانات، حرائق، حوادث استثنائية أو أعطال تقنية).

-تسجيل زيادة في خطوط أو قدرات الإنتاج.

– توقيع عقد تصديري جديد.

وأكدت الوزارة أن جميع الطلبات التي لا تندرج ضمن هذه الحالات سيتم رفضها تلقائيًا.

وفيما يخص طلبات تغيير بنك التوطين البنكي بالنسبة للبنوك التجارية التي تم سحب اعتمادها في مجال التجارة الخارجية، يتعين على المعنيين التواصل مع بنك التوطين المدرج ضمن البرنامج التقديري.

أما بخصوص تغيير وكالة التوطين البنكي داخل نفس البنك (من وكالة إلى أخرى)، فيتم إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

مع ضرورة تضمين: معرف الطلب، سبب التغيير، رقم RIB القديم والجديد، ورقم الهاتف.

وأكدت الوزارة أن طلبات تغيير بنك التوطين من بنك إلى آخر تبقى مرفوضة مهما كانت الأسباب.