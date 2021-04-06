تجارة خارجية.. انخفاض الواردات بأكثر من 7 بالمائة في الشهرين الأولين لـ2021

أفادت المديرية العامة للجمارك، أنها سجلت انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهري جانفي وفيفري للسنة الجارية بـ7.86 بالمائة.

وأوضحت الجمارك الجزائرية أن قيمة الواردات بلغت في الشهرين الأولين للعام الجاري 5.65 مليار دولار مقابل 6.13 مليار دولار بـ2019.

وفي مقابل ذلك، سجلت قيمة الصادرات الجزائرية 4.32 مليار دولار في جانفي وفيفري من 2021.

وبخصوص أهم الدول الموردة للجزائر بهذه الفترة، تظهر البيانات تصدر الصين للقائمة بحصة تقدر بـ18.33 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات.

متبوعة بفرنسا (9.72 بالمائة) وألمانيا (6.89 بالمائة) وإيطاليا (6.25 بالمائة) واسبانيا (5.70 بالمائة).

وبالنسبة لأهم الدول التي صدرت نحوها البضائع الجزائرية، تشير نفس البيانات تصدر إيطاليا للقائمة بحصة قدرها 17.45 بالمائة.

متبوعة بفرنسا (15.48 بالمائة) وتركيا (15.25 بالمائة) وإسبانيا (8.58 بالمائة) وهولندا (5.47 بالمائة).