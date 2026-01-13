تجارة خارجية: بيان هام لهؤلاء المتعاملين الاقتصاديين

افادت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، أن المتعاملين الاقتصاديين مدعويين إلى استكمال الإجراءات المتبقية. وخصت بالذكر الذين أودعوا برامجهم التقديرية لاستيراد المواد الأولية والمدخلات والتجهيزات الخاصة بالإنتاج. بعنوان السداسي الأول من السنة الجارية 2026.

وجاء في بيان وزارة التجارة الخارجية أن “المتعاملين الاقتصاديين الذين أودعوا برامجهم التقديرية في إطار التسيير و/أو التجهيز. بعنوان السداسي الأول 2026, والتي تم التأشير عليها من طرف مصالحها, مدعوون إلى التأكد, على مستوى حساباتهم بالمنصة الرقمية. من أن وضعية الملف قد تمت معالجتها من طرف مصالح الوزارة. وذلك من خلال ظهور عبارة +معالج+ ضمن خانة حالة المعالجة”.

وعلى هذا الأساس, يتعين على المتعاملين المعنيين التقرب من البنك الذي تم اختياره من طرفهم, لاستكمال إجراءات التوطين البنكي, حسب البيان.

