تجارة خارجية: عجز بـ 1.37 مليار دولار في الميزان التجاري

سجّل الميزان التجاري للجزائر عجزا قدره 1.37 مليار دولار في الثلاثي الأوّل من سنة 2019.

وحسب المديرية العامة للجمارك، فإن العجز في الميزان التجاري قدر بـ 1.23 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت ذات البيانات، أن الصادرات الجزائرية إرتفعت الى 9.78 مليار دولار من جانفي الى مارس 2019، مقارنة بـ 10.02 من نفس الفترة سنة 2018.

أي بانخفاض قدره 2.3 بالمائة، أما الواردات فتراجعت بـ 11.15 مليار دولار مقابل 11.25 مليار دولار بانخفاض قدره 0.83 بالمائة.

وأضافت ذات البيانات أن الصين هي المموّن الأول للجزائر خلال الثلاثي الاول من سنة 2019 بقيمة 2.275 مليون دولار.

تلبيها فرنسا بـ 1.56 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ 859 مليون دولار.