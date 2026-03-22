تجارة خارجية.. فتح منصة إيداع البرامج التقديرية للإستيراد

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات في بيان لها، مساء اليوم الأحد، عن فتح المنصة الرقمية الخاصة بإيداع البرامج التقديرية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة (النشاط رقم 4)، وذلك إلى غاية 30 أفريل 2026.

ودعت مصالح الوزارة، في هذا الإطار، كافة المتعاملين المعنيين إلى ضرورة التسجيل عبر المنصة الرقمية وإيداع برامجهم التقديرية ضمن الآجال المحددة، مع الالتزام بالإجراءات والتنظيمات المعمول بها.

كما أوضحت الوزارة أنه يمكن للمتعاملين الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الولوج المباشر إلى المنصة الرقمية عبر الرابط التالي:

https://import.mcepe.gov.dz

إضافة إلى إمكانية متابعة الفيديو التوضيحي المنشور على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، والذي يشرح بالتفصيل خطوات التسجيل وإيداع البرنامج التقديري.